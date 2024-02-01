В ГПСУ сообщили, где активизировались российские диверсанты

На границе с РФ в Сумской области фиксируют наибольшую активность российских диверсионно-разведывательных групп.

Об этом во время телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Такие попытки (проникновение россиян ДРГ в Украину – Ред.) остаются. К сожалению, на границе со страной-агрессорой больше всего по-прежнему мы фиксируем попытки мероприятия российских ДРГ в направлении Сумской области", — сказал Демченко.

По его словам, активность вражеских группировок наблюдается и в Харьковской области.

"Наши воины делают все возможное, что заблаговременно разоблачать такие группы и наносить удары по ним, чтобы как минимум выбить их за пределы нашей территории, а как максимум — уничтожить эти группы. Для этого используют технические средства по всей линии границы и противодиверсионные резервы", — заметил представитель ГПСУ.

Как сообщалось, на днях СБУ поймала российского агента, готовившего прорыв ДРГ врага в Сумскую область. 54-летнего жителя Сум ФСБ дистанционно завербовала в августе 2023 года.

Читайте также: