У ДПСУ повідомили, де активізувалися російські диверсанти

На кордоні з РФ у Сумській області наразі фіксують найбільшу активність російських диверсійно-розвідувальних груп.

Про це під час телемарафону завив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Такі спроби (проникнення росіян ДРГ до України - Ред.) залишаються. На жаль, на кордоні з країною-агресоркою найбільше, як і раніше, ми фіксуємо спроби заходу російських ДРГ у напрямку Сумської області", - сказав Демченко.

За його словами, активність ворожих угруповань спостерігається й у Харківській області.

"Наші воїни роблять все можливе, що завчасно викривати такі групи та завдавати ударів по них, щоб як мінімум вибити їх за межі нашої території, а як максимум - знищити ці групи. Для цього використовують технічні засоби по всій лінії кордону та протидиверсійні резерви", - зауважив речник ДПСУ.

Як повідомлялося, днями СБУ спіймала російського агента, який готував прорив ДРГ ворога на Сумщину. 54-річного жителя Сум ФСБ дистанційно завербувала у серпні 2023 року.

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