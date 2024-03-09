Росія може відправити на війну проти України громадян ще однієї країни

Ізраїльтяни не зможуть виїхати з Росії до отримання російського проїзного документа.

Ізраїльтян, які мають паспорт РФ, можуть призвати служити до російської армії.

Про це заявили у Мністерстві закордонних справ Ізраїлю, передає Радіо Свобода.

Як йдеться у заяві МЗС, під дію законів і нормативних актів Росії підпадають громадяни з російським паспортом.

"Громадяни Ізраїлю з російським громадянством повинні залишити Росію лише за дійсним російським проїзним документом", - йдеться у повідомленнію.

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Зокрема, ізраїльтяни не зможуть виїхати з Росії до отримання російського проїзного документа (внутрішнього та закордонного паспорта), і цей процес може зайняти тривалий час.

"Громадян Ізраїлю, які мають російське громадянство, просять враховувати цю інформацію при плануванні поїздок і перебуванні на території Росії", – ідеться в повідомленні.

Наразі повідомлення про мобілізацію громадян Ізраїлю не надходило, утім, є дані про участь і загибель громадян інших країн на війні проти України.

Нагадаємо, на фронті дедалі частіше помічають, що за російських окупантів воюють вихідці з бідних країн Азії та Африки. Зокрема, недавно на окупованих територіях України помітили найманців з Малайзії, а до полону ЗСУ потрапляли непальці і сомалієць.

Також у Непалі заявили, що Росія завербувала на війну в Україні понад 200 їхніх громадян, щонайменше 14 з яких загинули.

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