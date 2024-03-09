Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вбивство військового на Одещині: поліція розкрила перші деталі

Вбивство військового на Одещині: поліція розкрила перші деталі

На місці трагедії / Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Зловмисника затримано, слідство триває.

У місті Подільськ перехожі виявили тіло військового з ознаками насильницької смерті. Підозрюваного у вбивстві вже затримано.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, це житель Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. 

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. У скоєному він зізнався. 

"Фігуранта ми затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішуємо питання про  повідомлення йому про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині та обрання запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на  строк від семи до 15 років", - зазначив очільник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та провели низку оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, в результаті яких оперативно викрили зловмисника. 

Про те, що на вулиці виявили мертвого чоловікаму військовій формі повідомлялося напередодні. Більше про це читайте у новині.

Нагадаємо, на території наметового містечка однієї з військових частин у Львівській області військовослужбовиця зарізала іншого військового під час раптового конфлікту. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація