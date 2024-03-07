Трамп вызвал Байдена на дебаты — Bloomberg

Бывший президент США Дональд Трамп официально вызвал действующего главу государства Джо Байдена на теледебаты в рамках президентской кампании 2024 года. Его призыв прозвучал в среду через несколько часов после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли покинула гонку.

Об этом пишет Bloomberg.

Дональд Трамп инициировал дебаты после того, как отказался участвовать в одних и тех же форумах со своими республиканскими соперниками на праймериз, что совпадает с фактическим началом всеобщих выборов 2024 года.

"Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсудили вопросы, которые жизненно важны для Америки и американского народа. Поэтому я призываю к дебатам когда угодно, где угодно и в каком угодно месте!" – написал Трамп на своей социальной платформе Truth Social.

Желание Трампа провести дебаты появилось через несколько часов после того, как его последняя соперница от республиканцев Никки Хейли выбыла из гонки, что ознаменовало начало самых продолжительных всеобщих президентских выборов в новейшей истории. Бывший президент пропустил пять первоначальных дебатов, несмотря на то, что один из его оппонентов, Крис Кристи, назвал его "трусом" за то, что он не явился на них.

Призыв Трампа к дебатам раздался за день до того, как 81-летний Байден должен выступить с заключительным обращением "О положении страны", в котором он очерчит повестку дня своего второго срока. Трамп, которому 77 лет, ругал Байдена во время предвыборной кампании, подвергая сомнению его остроту разума и высмеивая словесные ляпы и физические преткновения.

Хотя сам бывший президент также не застрахован от ошибок на трибуне, в частности, недавно в речах он перепутал Хейли и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Я знаю, что Дональд Трамп жаждет внимания и пытается расширить свою привлекательность за пределы базы MAGA – и это разговор, который мы проведем в подходящее время в этом избирательном цикле. Если он так отчаянно хочет увидеть президента Байдена в прайм-тайм, ему не нужно ждать! Он может присоединиться к десяткам миллионов американцев, которые завтра вечером будут смотреть "О положении страны", — сказал спикер кампании Байдена Майкл Тайлер.

Внепартийная Комиссия по президентским дебатам уже объявила даты трех дебатов в сентябре и октябре, а также единых дебатов для кандидатов в вице-президенты.

Напомним, президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре, уже вышли на финишную прямую. И супер-вторник, который в этом году припал на 5 марта, когда праймериз (избираемый кандидатом, который будет представлять партию на выборах – ред.) одновременно проходят в 15 американских штатах, сюрпризом не стал. Хотя официальное выдвижение кандидатов в президенты от Республиканской партии состоится в июле, а от Демократической – в августе, по результатам супер-вторника уже сейчас можно сказать, что впервые с 1956 года за место в Овальном кабинете сразятся два президента США – действующий Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Подробнее об этом читайте в материале ТСН.ua.

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