Трамп викликав Байдена на дебати — Bloomberg

Колишній президент США Дональд Трамп офіційно викликав чинного главу держави Джо Байдена на теледебати в рамках президентської кампанії 2024 року. Його заклик прозвучав у середу через кілька годин після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Гейлі залишила перегони.

Про це пише Bloomberg.

Дональд Трамп ініціював дебати після того, як відмовився брати участь в одних і тих же форумах зі своїми республіканськими суперниками на праймеріз, що збігається з фактичним початком загальних виборів 2024 року.

"Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорили питання, які є життєво важливими для Америки та американського народу. Тому я закликаю до дебатів, будь-коли, будь-де і будь в якому місці!" - написав Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social.

Бажання Трампа провести дебати з'явилося через кілька годин після того, як його остання суперниця від республіканців Ніккі Гейлі вибула з перегонів, що ознаменувало початок найтриваліших загальних президентських виборів в новітній історії. Колишній президент пропустив п'ять первинних дебатів, незважаючи на те, що один з його опонентів, Кріс Крісті, назвав його "боягузом" за те, що він не з'явився на них.

Заклик Трампа до дебатів пролунав за день до того, як 81-річний Байден має виступити із заключним зверненням "Про становище країни", в якому він окреслить порядок денний свого другого терміну. Трамп, якому 77 років, лаяв Байдена під час передвиборчої кампанії, ставлячи під сумнів його гостроту розуму і висміюючи словесні ляпи та фізичні спотикання.

Хоча сам колишній президент також не застрахований від помилок на трибуні, зокрема нещодавно в промов він переплутав Гейлі та колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

"Я знаю, що Дональд Трамп жадає уваги і намагається розширити свою привабливість за межі бази MAGA - і це розмова, яку ми проведемо у відповідний час у цьому виборчому циклі. Якщо він так відчайдушно хоче побачити президента Байдена в прайм-тайм, йому не потрібно чекати! Він може приєднатися до десятків мільйонів американців, які завтра ввечері будуть дивитися "Про становище країни", - сказав речник кампанії Байдена Майкл Тайлер.

Позапартійна Комісія з президентських дебатів вже оголосила дати трьох дебатів у вересні та жовтні, а також єдиних дебатів для кандидатів у віце-президенти.

Нагадаємо, президентські вибори у США, які відбудуться в листопаді, вже вийшли на фінішну пряму. І супервівторок, який цьогоріч припав на 5 березня, коли праймеріз (обирають кандидата, який представлятиме партію на виборах – ред.) одночасно відбуваються у 15 американських штатах, сюрпризом не став. Хоч офіційне висунення кандидатів у президенти від Республіканської партії відбудеться в липні, а від Демократичної – у серпні, за результатами супервівторка вже зараз можна сказати, що вперше від 1956 року за місце в Овальному кабінеті змагатимуться два президенти США – чинний Джо Байден та його попередник Дональд Трамп. Детальніше про це читайте у матеріалі ТСН.ua.

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