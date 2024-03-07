План Б: у Білому домі розглядають інші можливості для допомоги Україні

Білий дім продовжить працювати із Конгресом, щоб забезпечити додаткове фінансування для України.

Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» розповів радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Це так важливо! Ми також працюємо з союзниками та партнерами щодо можливих внесків. Це не значить, що вони їх не роблять – вони роблять. Але ми хочемо подивитися, що іще можна зробити. І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування", - зауважив він.

"Ми завжди розглядаємо інші можливості, які ми можемо використати. Але якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування. Його нічим не можна замінити. Як я вже говорив багато разів, немає якогось наявного магічного джерела (коштів - ред.), здатне зробити те, що може зробити додаткове фінансування. Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно. Ми мусимо, враховуючи ситуацію на місці, особливо на сході", - резюмував Кірбі.

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Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відхилив двопартійний пакет допомоги Україні від Сенату. Тепер планується доопрацювати пропозицію і досягти консенсусу, щоб домогтися ухвалення рішення до кінця березня або в квітні.

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