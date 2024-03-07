План Б: у Білому домі розглядають інші можливості для допомоги Україні

Але саме запит на додаткове фінансування не можна замінити нічим
Білий дім продовжить працювати із Конгресом, щоб забезпечити додаткове фінансування для України.
Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» розповів радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.
"Це так важливо! Ми також працюємо з союзниками та партнерами щодо можливих внесків. Це не значить, що вони їх не роблять – вони роблять. Але ми хочемо подивитися, що іще можна зробити. І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування", - зауважив він.
"Ми завжди розглядаємо інші можливості, які ми можемо використати. Але якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування. Його нічим не можна замінити. Як я вже говорив багато разів, немає якогось наявного магічного джерела (коштів - ред.), здатне зробити те, що може зробити додаткове фінансування. Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно. Ми мусимо, враховуючи ситуацію на місці, особливо на сході", - резюмував Кірбі.
Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відхилив двопартійний пакет допомоги Україні від Сенату. Тепер планується доопрацювати пропозицію і досягти консенсусу, щоб домогтися ухвалення рішення до кінця березня або в квітні.
Читайте також:
- Не тромб: розслідувач Грозєв назвав можливу причину смерті Навального
- "Немає іншого способу повністю задовольнити потреби": Пентагон закликав Конгрес виділити Україні гроші для озброєння
- Чи просив Зеленський надіслати іноземні війська воювати за Україну — у Білому домі відповіли