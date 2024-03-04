У США назвали новий термін розгляду плану про допомогу Україні – CNN

Зусилля щодо надання додаткової допомоги Україні було відкладено на місяці через внутрішні суперечки Республіканської партії.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відхилив двопартійний пакет допомоги Україні від Сенату, але дає можливість прихильникам України розробити новий альтернативний законопроєкт щодо військової допомоги.

Про це пише CNN.

За інформацією видання, Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями Палати представників, які намагалися заручитися підтримкою нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, що включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

І тепер голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол відіграє провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію і досягти консенсусу, щоб домогтися ухвалення рішення в залі до кінця березня або в квітні.

Джонсон ще не зайняв позицію щодо цього законопроєкту і не зобов'язався винести його на голосування. Але прихильники України у Республіканській партії вважають, що Джонсон дозволить винести законопроєкт на голосування – навіть якщо ризикне отримати негативну реакцію.

Джонсон зіткнувся з тиском з усіх боків. Він зазнав критики на міжнародному рівні та з боку демократів , які кажуть, що його неспроможність діяти негайно означає підтримку Путіна.

Натомість крайні праві республіканці прямо попередили його, щоб він не схвалював ні копійки більше фінансування для України.

На думку CNN, проведення закону через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням. Республіканці сильно розділені щодо України, а колишній президент Дональд Трамп може фактично знищити законопроєкт одним постом у соціальних мережах.

Зауважимо, що новй план, який розробляється двопартійною групою членів Конгресу, передбачає надання військової підтримки Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66 мільярдів доларів без урахування гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну. Але закон про надання підтримки Україні так і не ухвалили.

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