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У російському Магадані спалахнула масштабна пожежа

У російському Магадані спалахнула масштабна пожежа

Пожежу вдалося локалізувати / Фото: pixabay.com

Вогонь охопив чималу площу.

У Магадані вогнеборці МНС Росії гасять велику пожежу. 

Про це інформує Міністерство надзвичайних ситуацій у повідомленні у соціальних мережах. 

Спалахнув склад з будматеріалами. Площа пожежі – 1000 квадратних метрів.

У гасінні задіяно 45 фахівців, працює 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, в Туві (РФ) стався вибух на Шагонарській ТЕЦ. Внаслідок інциденту постраждали десятки людей, тамтешні працівники отримали опіки.

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