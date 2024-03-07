У російському Магадані спалахнула масштабна пожежа

Вогонь охопив чималу площу.
У Магадані вогнеборці МНС Росії гасять велику пожежу.
Про це інформує Міністерство надзвичайних ситуацій у повідомленні у соціальних мережах.
Спалахнув склад з будматеріалами. Площа пожежі – 1000 квадратних метрів.
У гасінні задіяно 45 фахівців, працює 11 одиниць техніки.
Нагадаємо, в Туві (РФ) стався вибух на Шагонарській ТЕЦ. Внаслідок інциденту постраждали десятки людей, тамтешні працівники отримали опіки.
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