Дрони атакували Курську область: спалахнули пожежі (відео)

Горять склад паливно-мастильних матеріалів та резервуар з паливом на території комбінату.
У Курській області заявили про атаку безпілотниками 6 березня, внаслідок чого спалахнула пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів, є влучання по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату.
Про це повідомили губернатор регіону Роман Старовойт та російські телеграм-канали.
Старовойт написав у Мережі, що внаслідок атаки начебто українського безпілотника в Залізногірському районі виникла пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.
"Горить резервуар з паливом, постраждалих немає. На місце виїхали оперативні служби", – повідомив губернатор.
Окрім того, безпілотник також атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат ім. А.В. Варичева в Залізногірську. За даними російських пабліків, дрон влучив у резервуар з паливом на території комбінату, почалася пожежа.
Про постраждалих не повідомляється.
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Нагадаємо, в Туві (РФ) стався вибух на Шагонарській ТЕЦ. Внаслідок інциденту постраждали десятки людей, тамтешні працівники отримали опіки.
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