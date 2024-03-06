Дроны атаковали Курскую область: вспыхнули пожары (видео)

Горят склад горюче-смазочных материалов и резервуар с топливом на территории комбината.
В Курской области заявили об атаке беспилотниками 6 марта, в результате чего вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов, есть попадание по Михайловскому горно-обогатительному комбинату.
Об этом сообщили губернатор региона Роман Старовойт и российские телеграм-каналы.
Старовойт написал в Сети, что в результате атаки якобы украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе горюче-смазочных материалов.
"Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы", – сообщил губернатор.
Кроме того, беспилотник также атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат им. А.В. Варичева в Железногорске. По данным российских пабликов, дрон попал в резервуар с топливом на территории комбината, начался пожар.
О пострадавших не сообщается.
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Напомним, в Туве (РФ) произошел взрыв на Шагонарской ТЭЦ. В результате инцидента пострадали десятки человек, тамошние работники получили ожоги.
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