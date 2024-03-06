Дроны атаковали Курскую область: вспыхнули пожары (видео)

Горят склад горюче-смазочных материалов и резервуар с топливом на территории комбината.

В Курской области заявили об атаке беспилотниками 6 марта, в результате чего вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов, есть попадание по Михайловскому горно-обогатительному комбинату.

Об этом сообщили губернатор региона Роман Старовойт и российские телеграм-каналы.

Старовойт написал в Сети, что в результате атаки якобы украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе горюче-смазочных материалов.

Также читайте Россияне ударили по Украине дронами: сколько беспилотников сбило ПВО

"Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы", – сообщил губернатор.

Кроме того, беспилотник также атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат им. А.В. Варичева в Железногорске. По данным российских пабликов, дрон попал в резервуар с топливом на территории комбината, начался пожар.

О пострадавших не сообщается.

Читайте главные новости дня:

Атака дронами по Курской области: вспыхнули пожары, есть видео

Напомним, в Туве (РФ) произошел взрыв на Шагонарской ТЭЦ. В результате инцидента пострадали десятки человек, тамошние работники получили ожоги.

Читайте также: