В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В среду, 6 марта, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Регионы "покраснели" из-за угрозы удара ракетами.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.

Карта тревог на 08:44 среды, 6 марта.

Впоследствии ПС предупредили о взлете двух истребителей МиГ-31К. Отмечается, что взлет произошел с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, ночью почти всю Украину охватила воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении вражеских беспилотников по территории страны. Впоследствии в ряде областей раздавались взрывы.

Стало известно, что россияне ударили по Украине дронами, а также ракетами С-300. Силы ПВО "приземлили" 38 вражеских беспилотников. В общей сложности оккупанты ударили 42 БпЛА и пять С-300.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Главное на утро 6 марта! Ночью Украину атаковали более 40 Шахедов и взрыв на российской ТЭЦ

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