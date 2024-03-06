В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

В середу, 6 березня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Регіони "почервоніли" через загрозу удару ракетами.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на 08:44 середи, 6 березня.

Згодом ПС попередили про зліт двох винищувача МіГ-31К. Зазначається, що зліт відбувся з аеродрому Саваслейка, що в Нижньогородській області.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, вночі майже всю Україну охопила повітряна тривога. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух ворожих безпілотників територією країни. Згодом у низці областей лунали вибухи.

Стало відомо, що росіяни вдарили по Україні дронами, а також ракетами С-300. Сили ППО "приземлили" 38 ворожих безпілотників. Загалом окупанти вдарили 42 БпЛА та п'ять С-300.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Головне на ранок 6 березня! Вночі Україну атакували понад 40 “Шахедів” і вибух на російській ТЕЦ

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