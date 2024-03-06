В Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

В ночь на 6 марта в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В регионе работали силы ПВО. Впрочем, возникли повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО сбили 6 БЛА типа "Шахед" в пределах Хмельницкой области", — проинформировал чиновник.

По его словам, в результате атаки беспилотников был поврежден объект инфраструктуры. Поэтому остаются обесточенными несколько населенных пунктов в регионе. Кроме того, произошло повреждение крыши и потолка частного дома. Погибших и травмированных нет, подчеркнул Тюрин.

Как сообщалось, в ночь на 6 марта в Хмельницкой области прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Сирены звучали почти три часа – с 00:22 до 03:07.

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