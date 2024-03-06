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Всеукраїнська мережа аптек дарує максимальні знижки Реклама

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Всеукраїнська мережа аптек дарує максимальні знижки

Група компаній «Аптека Доброго Дня» запустила масштабну всеукраїнську акцію «Знижколов» для своїх клієнтів, учасників програми Піклування.

Промоакція також діє у мережі «1 СА Аптека».

Кожен клієнт, який робить покупку від 150 грн до кінця березня, отримує скретч-карту на знижку.

В «Аптеці Доброго Дня» мінімальна знижка становить 8%, а максимальна 55%, у «1 СА Аптека» - від 6%  до 55 %.

«Наша нова національна акція створена з турботою про клієнта, щоб українці могли придбати якісні медикаменти, БАДи, вітаміни та косметику за вигідними цінами. 

Умови максимально прості - треба бути нашим клієнтом, зробити покупку, і ви гарантовано отримаєте знижку на наступну. Акційна програма діятиме до кінця квітня, щоб якомога більше українців могли скористатись вигідною пропозицією. Продовжуємо працювати для вас», - повідомив CMO мережі Ігор Алгінін.

Зазначимо, що скористатись скретч-картою можна одноразово при наступному візиті, якщо придбати товари на суму від 300 грн у «1 СА Аптека» та від 350 грн - у «Аптека Доброго Дня».  

Також у мережі цих аптек діють щомісячні «Добрі ціни» на різні групи товарів.

Ліцензія серії АЕ № 295239 від 25.11.2014 року

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