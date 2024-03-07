В российском Магадане вспыхнул масштабный пожар

В Магадане пожарные МЧС России тушат большой пожар.

Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций в сообщении в социальных сетях.

Вспыхнул склад со стройматериалами. Площадь пожара – 1000 квадратных метров.

В тушении задействовано 45 специалистов, работает 11 единиц техники.

Напомним, в Туви (РФ) произошел взрыв на Шагонарской ТЭЦ. В результате инцидента пострадали десятки человек, тамошние работники получили ожоги.

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