В российском Магадане вспыхнул масштабный пожар

Огонь охватил большую площадь.
В Магадане пожарные МЧС России тушат большой пожар.
Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций в сообщении в социальных сетях.
Вспыхнул склад со стройматериалами. Площадь пожара – 1000 квадратных метров.
В тушении задействовано 45 специалистов, работает 11 единиц техники.
Напомним, в Туви (РФ) произошел взрыв на Шагонарской ТЭЦ. В результате инцидента пострадали десятки человек, тамошние работники получили ожоги.
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