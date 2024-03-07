Байден звернеться до Конгресу: про що говоритиме

Республіканці в Палаті представників повинні просуватися далі.

Президент США Джо Байден запланував під час звернення до обох палат Конгресу з доповіддю «Про стан справ у країні» обговорити питання допомоги Україні та закликати законодавців негайно ухвалити відповідний законопроєкт.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, - пише Укрінформ.

«Стосовно України, безумовно, президент продовжить наполягати на тому, що республіканці в Палаті представників повинні просуватися далі, спікер має винести на розгляд законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб національної безпеки», - додала представниця Білого дому.

Вона зауважила, що в разі винесення на голосування цей законопроєкт здобув би переважну підтримку законодавців.

«Це також стосується нашої власної національної безпеки. Тож ми не можемо дозволити, щоби політика стала на заваді нашій нацбезпеці», - зауважила Жан-П’єр.

Нагадаємо, що президент США 7 березня виступить зі щорічним зверненням «Про стан справ у країні» на об’єднаному засіданні обох палат американського Конгресу. Подія розпочнеться о 20:00 (03:00) за Києвом.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відхилив двопартійний пакет допомоги Україні від Сенату. Тепер планується доопрацювати пропозицію і досягти консенсусу, щоб домогтися ухвалення рішення до кінця березня або в квітні.

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