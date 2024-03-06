"Новий рівень дна": в Україні продають дитячу військову форму часів СРСР

На українському маркетплейсі досі продають дитячу форму у стилі СРСР. Так, одна з користувачок знайшла оголошення про продаж форми радянського пілота й військової медсестри.

Про це написала волонтерка Леся Литвинова.

"Шукаю для Варюшки (доньки – ред.) ідеї для карнавального костюма. Пішла подивитись що продають в цій країні. Йшов 11 рік війни... Літчик Пілот Люкс. Військова медсестра", – сумно констатувала вона.

Форма зразка СРСР на Prom

Форма зразка СРСР на Prom

Реакція Мережі

І звьозди

Азац

Жах, ми ж не вони

Я все правильно зрозуміла? В Тій країні?

Боже, яка крінжатіна. Хтось дійсно одягає своїх дітей у таке?

Це дно. Якийсь новий рівень дна

А могли б і костюм нквдшніка...

Пішла подивилась. Магазин в Харкові. В мене немає слів.

Звездицизм іспанського сорому

Згодом через численні скарги товар з Prom прибрали. Як зауважила Литвинова, комунікаційники вийшли на зв'язок, сказали, що перевіряють схожі пропозиції.

Раніше в соцмережах розгорівся скандал через фото, яке, за твердженням однієї з дописувачок, було зроблено начебто в Чернівцях. На світлині зображені школярки в одному з парків Чернівців, одягнуті в форму радянського зразка. Після того, як фото оприлюднили в соцмережі, почалася жвава дискусія.

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