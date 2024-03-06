"Реал" з Луніним зіграв унічию проти "РБ Лейпцига" та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зіграв унічию "РБ Лейпцигом" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм гри минув без голів. У середині другого тайму "вершкові" вийшли вперед – на 65-й хвилині Вінісіус Жуніор з меж штрафного майданчика пробив у лівий кут після передачі Джуда Беллінгема.

Дуже швидко "бикам" вдалося відігратися. На 68-й хвилині Віллі Орбан головою замкнув навіс з лівого флангу від Давіда Раума.

До фінального свистка німецький колектив намагався забити ще, аби перевести гру до екстратаймів, і навіть був близький до цього – у компенсований час м'яч після удару Дані Ольмо влучив у поперечину. І все ж, мадридці втримали необхідний результат.

Лунін вийшов у стартовому складі "Королівського клубу" та відіграв повний матч. Український воротар упродовж гри здійснив три сейви.

Оскільки у першому поєдинку "Реалу" здобув перемогу над "биками" з рахунком 1:0, то за сумою двох матчів (2:1) до чвертьфіналу Ліги чемпіонів пройшов саме іспанський клуб.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "РБ Лейпциг"

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.

Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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