Трамп ищет спонсора для президентской кампании: у кого он уже просил деньги — NYT

Трамп и его команда работают над поиском дополнительных крупных доноров, чтобы укрепить его финансовое положение в преддверии выборов.

Дональд Трамп, срочно ищущий денежные вливания для поддержки своей президентской кампании, встретился в воскресенье, 3 марта, в Палм-Бич, штат Флорида, с Илоном Маском, одним из самых богатых людей мира, и несколькими состоятельными донорами-республиканцами, по словам трех человек, осведомленных о встрече, которые говорили на условиях анонимности, чтобы описать частную дискуссию.

Об этом пишет The New York Times.

Трамп ищет деньги: как будет действовать Маск

Трамп и его команда работают над поиском дополнительных крупных доноров, чтобы укрепить его финансы, поскольку он готовится к ожидаемым всеобщим выборам против президента Байдена. По словам человека, который обсуждал этот вопрос с Трампом, он похвалил Маска перед союзниками и надеется вскоре встретиться с миллиардером лицом к лицу.

Пока не понятно, планирует ли Маск потратить часть своего состояния в пользу Трампа. Но его недавние посты в социальных сетях свидетельствуют о том, что он считает крайне важным, чтобы Байден потерпел поражение в ноябре — и люди, которые общались с Маском в частном порядке, подтвердили, что это действительно его мнение.

Имея состояние около 200 миллиардов долларов, по данным Forbes, Маск может решить поддержать Трампа и потенциально, почти единолично, уничтожить огромное финансовое преимущество Байдена и его союзников над бывшим президентом.

Какие отношения у Трампа с Маском

Маск долгое время позиционировал себя как независимый политик, и, как и многие бизнес-лидеры, в течение многих лет он жертвовал средства кандидатам от обеих партий. В отличие от других американских миллиардеров, он не тратил значительные средства на президентские выборы, и его пожертвования на протяжении многих лет были довольно равномерно распределены между демократами и республиканцами. Компании Маска, Tesla и SpaceX получали контракты и субсидии от федерального правительства.

Человек, близкий к Маске, сказал, что его отношения с правительством исторически заставляли его опасаться слишком тесной идентификации с одной политической партией, а не с другой. В 2017 году миллиардер, как известно, вышел из двух деловых консультативных советов, когда Трамп был президентом, из-за решения Трампа выйти из Парижского климатического соглашения.

“Изменение климата реально, – написал Маск в Твиттере в июне 2017 года. — Выход из Парижа не хорош для Америки или мира».

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2017

У них были и другие проблемы в отношениях. За несколько месяцев до промежуточных выборов, летом 2022 года, он и бывший президент обменялись оскорблениями: Трамп назвал его нецензурной бранью, а Маск сказал, что бывшему президенту пора "плыть на закат".

Маск против Байдена?

В то же время, однако, Маск становился все более открытым по поводу своей приверженности Республиканской партии.

В преддверии промежуточных выборов он сказал своим более 100 миллионам подписчиков на X — веб-сайте, который назывался Twitter, пока Маск не купил его в 2022 году — что они должны голосовать за республиканский Конгресс. Он подверг критике Байдена за рекордное количество мигрантов, въехавших в Соединенные Штаты во время его президентства.

Комментарии Маска по поводу иммиграции становятся все более тревожными. Он предположил, что иммиграционная политика президента угрожает существованию самой Америки и подтолкнула американскую демократию к грани. Он предположил, что демократы привлекают огромное количество нелегалов для махинаций на выборах. Нет никаких доказательств, подтверждающих его утверждение о массовых фальсификациях выборов.

"Америка упадет, если попытается поглотить мир", — написал Маск во вторник, 5 марта, на X. Ранее в тот же день он написал, что иммиграционная политика администрации Байдена является "государственной изменой".

America will fall if it tries to absorb the world. That is why I am banging the drum so much about this issue. https://t.co/9MrkJghzx9 — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

Близкий к Маске человек, говоривший на условиях анонимности, сказал, что если он таки станет за Трампа, то его взгляды на иммиграцию будут весомым мотиватором.

Ранее Маск поднимал вопрос о возрасте Байдена и однажды повторил одну из любимых шуток Трампа, заявив, что президент "все еще спит" после того, как Байден не поздравил одну из его компаний. Маск также оскорбляет президента после того, как Белый дом не пригласил компанию Tesla на мероприятие, посвященное электромобилям, в августе 2021 года.

"Не забывайте, что Белый дом оттолкнул Tesla, исключив нас из саммита из электромобилей", — написал в декабре на X Маск, генеральный директор компании Tesla, в своем сообщении.

Let’s not forget the White House giving Tesla the cold shoulder, excluding us from the EV summit and crediting GM with “leading the electric car revolution” in the same quarter that they delivered 26 electric cars (not a typo) and Tesla delivered 300 thousand. — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2023

По данным NBC News, получившего журналы посетителей, Маск посетил Белый дом в сентябре, чтобы обсудить вопросы, связанные с искусственным интеллектом. В ходе визита Байден и Маск не встречались.

После покупки Twitter в октябре 2022 года Илон Маск возобновил аккаунт Трампа. Бывший президент был лишен доступа к платформе после нападения на Капитолий 6 января – решение, которое Маск ранее считал ошибочным.

Однако было не очевидно, что Маск поддержит президентскую кампанию Трампа. Еще до начала республиканских выборов Маск заявил, что склоняется к поддержке губернатора Флориды Рона ДеСантиса. ДеСантис выдвинул свою официальную кандидатуру во время аудиодискуссии с Маском в прямом эфире на телеканале X в мае прошлого года, и были распространены предположения, что последует пожертвование от Маска в поддержку ДеСантиса в суперкомитет в поддержку Трампа. Но этого так и не вышло.

В понедельник Маск, похоже, подверг критике телеведущего Билла Махера, который в видеоролике, размещенном на X, заявил, что при любых обстоятельствах проголосовал бы за Байдена, а не за Трампа.

"Синдром безумия Трампа (СБТ) — это очень реальная болезнь", — написал Маск в ответ на X.

Даже если Маск в конечном итоге не решит пожертвовать средства протрамповскому суперколлекционному штабу или потратить деньги другим способом, чтобы помочь Трампу, его собственный мегафон имеет большое значение. У Маска 175 миллионов подписчиков на X и он, как немногие другие в Америке, имеет возможность формировать освещение новостей.

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