Мер Москви заявив про атаку БпЛА

БпЛА нібито був знищений в Раменському міському окрузі.

У ніч проти 12 березня невідомий безпілотник намагався атакувати Москву, але був збитий силами ППО РФ.

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

За його словами, вночі сили ППО відбили атаку безпілотника, що летів на Москву — БпЛА нібито був знищений в Раменському міському окрузі.

Крім того, ані заявив, що на місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безпілотники атакували важливий склад боєприпасів у Волгоградській області.

Крім того, ми раніше інформували, що у російських Курську та Таганрозі пролунали вибухи.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.