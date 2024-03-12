Китай допомагає Росії економічно та у сфері безпеки — розвідка США

У звіті розвідки вказується, що США стикаються зі "все більш крихким світовим порядком".

Китай надає РФ економічну допомогу та підтримує у сфері безпеки на тлі продовження агресії проти України.

Про це пише Sky News з посиланням на дані розвідки США.

У звіті розвідки вказується, що Америка стикається зі "все більш крихким світовим порядком", який напружений через конкуренцію великих держав, транснаціональні виклики та регіональні конфлікти.

"Амбіційний, але стурбований Китай, конфронтація Росії, деякі регіональні держави, такі як Іран, і низка недержавних суб'єктів кидають виклик давнім правилам міжнародної системи, а також верховенству США в ній", — зазначили у ЦРУ.

Також у звіті розвідки вказується, що Китай надає допомогу Росії, підтримуючи російську промислову базу.

"Торгівля між Китаєм і Росією зростає з початку війни в Україні, і (китайський) експорт товарів потенційного військового призначення зріс більш ніж утричі з 2022 року", – додали в ньому.

У своєму свідченні директор національної розвідки Авріл Хейнс закликала Конгрес схвалити збільшення військової допомоги Києву.

За її словами, "важко уявити, як Україна" може утримувати територію, яку вона відвоювала у московських сил, без подальшої допомоги з боку Вашингтона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай прокоментував візит посланця Сі Цзіньпіна до Києва.

Крім того, ми раніше інформували, що Китай оголосив про зміцнення дружби з Росією.

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