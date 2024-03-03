Китай та РФ обговорили війну в Україні: озвучено позицію Пекіна

У Китаї вважають, що врегулювання військового конфлікту на території України має відбуватися за участю представників РФ.

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін та спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей заявили, що неможливо обговорювати врегулювання війни в Україні без участі Москви.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву МЗС Росії.

Китайський посол зустрівся з Галузіним у рамках свого другого турне до Європи, присвяченого політичному врегулюванню української кризи. Програма поїздки також включає візити до Польщі, України та Німеччини.

"Відбувся дуже зацікавлений та ґрунтовний обмін думками на тему української кризи. Було заявлено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки", – йдеться у повідомленні про результати зустрічі на сайті МЗС РФ.

Нагадаємо, Китай представив свій мирний план із 12 пунктів щодо війни Росії проти України. Серед іншого, план передбачає відмову від “менталітету холодної війни”, припинення військових дій та “односторонніх санкцій” проти Росії, а також відновлення мирних переговорів.

Коментуючи пропозицію Китаю, президент РФ Володимир Путін висловив упевненість, що Київ та західні союзники з часом погодяться на "мирний план".

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