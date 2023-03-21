"Мирний план" Китаю щодо закінчення війни: Путін вперше публічно прокоментував ініціативи Пекіна

Путін впевнений, що нібито Київ та західні союзники із часом погодяться на "мирний план" Китаю.

Російський злочинець Володимир Путін заявив, що так званий "мирний план" Китаю може бути взяти за основу для укладання майбутнього мирного договору із Україною.

Про це він сказав за підсумками другого дня переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном, передають російські пропагандистські ЗМІ.

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Президент РФ висловив впевненість, що нібито Київ та західні союзники із часом погодяться на "мирні ініціативи" Китаю.

"Мирний план Китаю може бути взятий за основу мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході та у Києві", - цитуть кремлівські ЗМП диктатора.

Також він додав, що під час розмови із ним Сі "приділив багато уваги мирним ініціативам Китаю".

"Мирний план" Китаю: що ховається під ним

Перед річницею вторгнення Путіна до України влада Китаю показала свій "мирний план" щодо закінчення війни. Він містить 12 принципів. Втім, саме слово "війна" в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова "конфлікт" та "українська криза".

Зокрема, у документі Пекін закликав:

до припинення вогню та бойових дій

усі сторони забезпечити експорт продовольства у межах зернового коридору

усі сторони повинні протистояти перетворенню світової економіки на зброю

припинити запровадження односторонніх санкцій

уникати подальшої ескалації кризи та виходу її з-під контролю

до якнайшвидшого відновлення діалогу між рф та Україною

до поваги до законних інтересів у сфері безпеки всіх країн

міжнародне співтовариство взяти участь у реконструкції зони конфлікту

протидіяти застосуванню чи загрозі застосування ядерної зброї

врегулювати гуманітарну кризу та запобігти її розростанню.

Українська сторона зазначила, що "мирний план" Китаю не містить логіки. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що ці ініціативи - "це поразка України та замороження війни".

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