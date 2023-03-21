Росія попросила Китай надати зброю для війни проти України — НАТО

У Альянсі наголосили, що Китай не повинен допомагати Росії вести загарбницьку війну.

У НАТО бачили "деякі ознаки" того, що Росія попросила Китай допомогти їй летальною зброєю у війні проти України.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що поки у НАТО не побачили ознак того, що Китай постачає Росії летальну зброю, але є ознаки того, що такий запит від Росії був і у Пекіні наразі розглядають цей запит.

"Китай не повинен надавати летальну допомогу Росії. Це означатиме підтримку незаконної війни", – попередив він.

Крім того, Столтенберг зазначив, що триденний державний візит Сі Цзіньпіня свідчить про розширення взаємовідносин між Пекіном та Москвою.

"Ми бачимо, як Китай і Росія зближуються у військовій галузі – спільні навчання, спільне патрулювання, військово-морське та повітряне патрулювання, – в економічній галузі, а також у політичній та дипломатичній сфері. Тому зустріч у Москві є частиною тієї моделі, в якій Китай і Росія працюють дедалі тісніше і будують дедалі міцніше партнерство", – сказав Столтенберг.

Крім того, генсек НАТО заявив, що російський диктатор Володимир Путін зробив велику помилку, коли розпочав повномасштабне вторгнення на територію України.

"Він очікував, що Київ впаде за кілька днів, а вся Україна — за кілька тижнів. Але він недооцінив сталевий опір українського народу. Він думав, що зможе порушити єдність НАТО. Але члени НАТО міцні та єдині та надають безпрецедентну підтримку Україні", — сказав він.

Столтенберг нагадав, що Швеція та Фінляндія після нападу Росії, вирішили подати заявки на вступ до НАТО, що збільшить кордон блоку та РФ у два рази.

"Вторгнення Путіна минулого року було шоком, але не несподіванкою. Це була кульмінація схеми агресивних дій", — сказав він.

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Генсек НАТО заявив, що після вторгнення та анексії Криму країни Альянсу посилили свій потенціал на східних рубежах і розгорнули оборону, коли Росія почала повномасштабну війну проти України. "За кілька годин ми активували наші оборонні плани. Від Балтійського до Чорного моря", - сказав Столтенберг.

Крім того, члени НАТО надали значну допомогу Україні для захисту держави від російських агресорів та повернути захоплені території.

Також генсек НАТО повідомив, що блок посилив захист критичної національної інфраструктури, включаючи підводні кабелі та трубопроводи.

"Ми погодили нову Стратегічну концепцію, першу за десятиліття. Керувати нашим Альянсом в епоху стратегічної конкуренції. Вона визначає Росію як найбільшу загрозу нашій безпеці. Разом із постійною загрозою тероризму", — сказав він.

Столтенберг додав, що наступні роки не будуть простими, тому всі країни НАТО повинні бути готовими до цього виклику.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони України прокоментували заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, який заявив про "падіння Бахмута" найближчим часом.

Крім того, ми раніше інформували, що у звіті про всесвітні загрози національній безпеці США вказується, що Росія може й не прагнути прямого військового конфлікту зі США та НАТО, однак потенціал для цього існує.

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