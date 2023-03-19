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В Офісі президента зазначили, що "мирний план" Китаю не містить логіки

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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В Офісі президента зазначили, що "мирний план" Китаю не містить логіки

Фото: Associated Press

В одному пункті йдеться про непорушність суверенітету та територіальної цілісності, а в іншому – про необхідність негайного припинення вогню.

12 пунктів "мирного плану" КНР суперечливі.

Про це сказав радник Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк виданню Corriere della Sera.

"У ньому немає деталей, немає виваженої логіки. В одному пункті йдеться про непорушність суверенітету та територіальної цілісності, а в іншому – про необхідність негайного припинення вогню, що означає саме передачу окупованих територій Росії", – зазначив Подоляк.

Подоляк також зазначив, що китайський мирний договір в такому виді це абсолютне протиріччя.

За словами Подрляка, "мирний план" не може будуватися на задоволенні інтересів агресора, а починатися з обов’язкового виведення російських військ з України.

"Тепер Росія повинна позбутися Путіна, Сі не може його підтримувати", – наголосив Подоляк.

Тим часом речниця російського МЗС Захарова озвучила “мирний план” РФ. 

Міжнародний трибунал у Гаазі зробив дуже важливий крок проти диктатора Володимира Путіна, ордер на арешт очільника Кремля має як правову, так і політичну цінність, про що сказав Подоляк.

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Дата публікації
Перегляди
358
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