В Офисе президента отметили, что "мирный план" Китая не содержит логики

В одном пункте говорится о незыблемости суверенитета и территориальной целостности, а в другом – о необходимости немедленного прекращения огня.

12 пунктов "мирного плана" КНР противоречивы.

Об этом сказал советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк изданию Corriere della Sera.

"В нем нет деталей, нет взвешенной логики. В одном пункте говорится о незыблемости суверенитета и территориальной целостности, а в другом – о необходимости немедленного прекращения огня, что означает передачу оккупированных территорий России", – отметил Подоляк.

Подоляк также отметил, что китайский мирный договор в таком виде – это абсолютное противоречие.

По словам Подоляка, "мирный план" не может строиться на удовлетворении интересов агрессора, а начинаться с обязательного вывода российских войск из Украины.

"Теперь Россия должна избавиться от Путина, Си не может его поддерживать", — подчеркнул Подоляк.

Тем временем спикер российского МИД Захарова озвучил "мирный план" РФ.

Международный трибунал в Гааге сделал очень важный шаг против диктатора Владимира Путина, ордер на арест главы Кремля имеет как правовую, так и политическую ценность, о чем сказал Подоляк.