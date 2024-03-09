У Раді прокоментували "мирні ініціативи" Китаю щодо війни в Україні

Міністерство закордонних справ Китаю 7 березня підтримало проведення мирної конференції, "визнаної Росією та Україною". Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко вважає, що риторика Китаю означає те, що КНР за "мир" на російських умовах.

Про це він розповів у коментарі для LIGA.net.

На думку Мережко, Китай намагається робити це так, щоб виглядало, що "він є нібито нейтральним і виступає за мир", але насправді, він не зацікавлений у поразці Росії й робитиме все, щоб цього не сталося.

"Коли він (Китай - ред.) говорить про те, що він за мирну конференцію за умови, що в ній братиме участь Росія, то це означає, що він за "мир" на умовах Росії", – каже політик.

Він зауважив, що Китай надає зараз підтримку Росії, без якої у неї почалися б серйозні економічні та військові проблеми.

"Десь він робить це явно, а десь приховано, через треті країни. Однак він намагається робити це обережно, щоб не наразитися на санкції з боку США та Європи", - зазначив Олександр Мережко.

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