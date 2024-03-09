В российских Курске и Таганроге раздались взрывы (видео)

Местные жители слышали по меньшей мере четыре взрыва.
В Российском городе Курск в ночь на 9 марта раздались взрывы.
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Он заявил о том, что якобы силы ПВО сбили украинский беспилотник.
"В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БпЛА. Последствия на земле уточняются", — сообщил Старовойт.
Местные телеграмм-каналы пишут, что жители города слышали четыре взрыва.
"Очевидцы рассказали SHOT, что около 15 минут назад услышали четыре взрыва над городом. Информации о разрушениях пока нет", — говорится в сообщении.
Кроме того, российские телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Таганроге. Сообщается, что местные жители слышали не менее 5 взрывов.
Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированной Керчи раздались взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Курской и Белгородской области прозвучали громкие взрывы.
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