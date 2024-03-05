"Вроде весь город подпрыгнул": во временно оккупированной Керчи раздались взрывы

Жители временно оккупированной Керчи сообщают о громких взрывах над городом.

Об этом идет речь в социальных сетях.

По предварительной информации, "работает ПВО".

Звуки взрывов начали раздаваться примерно в половине первого ночи против 5 марта 2024 года, по словам очевидцев из разных районов города было слышно от трех до пяти мощных взрывов.

Местные жители сообщают, что "словно весь город подпрыгнул".

Официальной информации пока нет.

Напомним, в ночь на 3 марта в Феодосийском районе прогремели взрывы.

Кафиры перекрыли движение по трассе в районе Феодосии.

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