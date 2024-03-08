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На ВОТ Запорожья раздаются взрывы: что известно

На ВОТ Запорожья раздаются взрывы: что известно

Столб дыма.

Очевидно, оккупантам достаточно "горячо".

Во временно оккупированных городах Запорожской области раздаются взрывы. Их слышали местные жители.

Об этом сообщил Иван Федоров.

По его словам, минувшей ночью взрыв зафиксирован в Токмаке недалеко от района КШЗ, который оккупанты превратили в свою военную базу.

"А вчера "хлопало" в Мелитополе – взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, которая привезла боеприпасы", – добавил Федоров.

Ранее вражеские войска сообщили о ряде "прилетов" на временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, речь идет о Токмаке, Богдановке и Зеленополе.

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