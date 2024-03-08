На ВОТ Запорожья раздаются взрывы: что известно

Во временно оккупированных городах Запорожской области раздаются взрывы. Их слышали местные жители.

Об этом сообщил Иван Федоров.

По его словам, минувшей ночью взрыв зафиксирован в Токмаке недалеко от района КШЗ, который оккупанты превратили в свою военную базу.

"А вчера "хлопало" в Мелитополе – взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, которая привезла боеприпасы", – добавил Федоров.

Ранее вражеские войска сообщили о ряде "прилетов" на временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, речь идет о Токмаке, Богдановке и Зеленополе.

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