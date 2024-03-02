"Дрон нас не заметил": под Роботиным оккупантов догнала карма — видео

Украинские военные ликвидировали россиян, которые до этого радовались, что их не заметил наш беспилотник.
Украинские военные ликвидировали солдат личного состава 291-го полка армии РФ под Роботиным на Запорожье.
Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.
Так, на первых кадрах захватчики радуются, что смогли вытащить застрявший в грязи танк Т-80.
"Все будет отлічно, ребята, работаем! А теперь надо быстро валить отсюда", — комментирует захватчик.
Когда россиянам удалось достать технику, этот же оккупант рассказал, что им удалось избежать встречи с украинским дроном: "Дрон нас не заметил".
Однако российским солдатам так и не удалось скрыться от ВСУ. На следующем видео – уже ликвидированы захватчики.
Напомним, еще два российских самолета попали под огонь зенитчиков ВСУ – что известно.
Читайте также ведущие новости дня:
- Россия хочет захватить Киев и Одессу: стало известно о новом плане Путина (видео)
- Загадочная смерть мужчины после визита в ТЦК в Тернопольской области: соседи рассказали об удивительных обстоятельствах
- Восстановление полетов: как выглядит пустой аэропорт "Борисполь" и готов ли он к открытию (фото, видео)