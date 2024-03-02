"Дрон нас не заметил": под Роботиным оккупантов догнала карма — видео

Украинские военные ликвидировали россиян, которые до этого радовались, что их не заметил наш беспилотник.

Украинские военные ликвидировали солдат личного состава 291-го полка армии РФ под Роботиным на Запорожье.

Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Так, на первых кадрах захватчики радуются, что смогли вытащить застрявший в грязи танк Т-80.

"Все будет отлічно, ребята, работаем! А теперь надо быстро валить отсюда", — комментирует захватчик.

Когда россиянам удалось достать технику, этот же оккупант рассказал, что им удалось избежать встречи с украинским дроном: "Дрон нас не заметил".

Однако российским солдатам так и не удалось скрыться от ВСУ. На следующем видео – уже ликвидированы захватчики.

Напомним, еще два российских самолета попали под огонь зенитчиков ВСУ – что известно.

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