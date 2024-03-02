"Дрон нас не помітив": під Роботиним окупантів наздогнала карма – відео

Українські військові ліквідували росіян, які перед цим раділи, що їх не помітив наш безпілотник.

Українські військові ліквідували солдатів особового складу 291-го полку армії РФ під Роботиним на Запоріжжі.

Відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Так, на перших кадрах загарбники радіють, що змогли витягнути танк Т-80, який застряг у багнюці.

"Все буде чудово, хлопці, працюємо! А тепер треба швидко валити звідси", - коментує загарбник.

Коли росіянам вдалося дістати техніку, цей же окупант розповів, що їм вдалося уникнути зустрічі з українським дроном: "Дрон нас не помітив".

Проте російським солдатам так і не вдалося сховатися від ЗСУ. На наступному відео – вже ліквідовані загарбники.

Нагадаємо, ще два російських літаки потрапили під вогонь зенітників ЗСУ – що відомо.

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