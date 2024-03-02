Ще два російських літаки потрапили під вогонь зенітників ЗСУ: що відомо

У Повітряних силах очікують підтвердження про влучність ударів керованих ракет.

У суботу, 2 березня, Повітряні сили України застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

“Очікуємо підтвердження бажаного результату”, - додав він.

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За словами Олещука, противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації. Українські зенітники зустрічають ворога вогнем.

“Літати окупантам стає дедалі важче, та ми потребуємо більше систем, більше зброї, аби очистити наше небо”, - наголосив командувач Повітряних сил.

Нагадаємо, збитий вранці у п’ятницю, 1 березня, російський винищувач-бомбардувальник Су-34 потрапив на відео. Судячи з опублікованих кадрів, ворожий літак “приземлився” у полі недалеко від автотраси.

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