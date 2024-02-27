Такі "пташки" бомбили Авдіївку: Ігнат – про збитий Су-34

Юрій Ігнат відмовився розповісти, де саме на східному напрямку було збито літак, щоб не розкривати, де у ЗСУ є якісь засоби ураження.

Українські військові "приземлили" Су-34. Він став восьмим російським літаком, який Повітряні сили збили за останні дні.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що не завжди можна побачити машину, що палає на льоту, бо збивають літаки на великих відстанях.

"Окупанти будуть, звичайно, говорити, що це вигадки", – зазначив він.

Водночас речник Повітряних сил нагадав, що це вісім літак за останній тиждень. За його словами, російські літаки активізувалися ще раніше на Авдіївському напрямку, куди спрямували величезну кількість авіабомб. Він нагадав, що літаки Су-34 є основними носіями цих бомб.

"Прикривають їх Су-35, здійснюють винищувально- авіаційне прикриття. Таким чином потрапляють інколи в зону ураження наших систем ППО, яких, на жаль, не так багато, але якщо грамотно сплановано дії, якщо спецоперація вдається, то ми бачимо такі результати", – сказав він.

Ігнат відмовився уточнити, де саме на східному напрямку було збито літак, щоб не розкривати, де у ЗСУ є якісь засоби ураження.

Нагадаємо, 27 лютого українські військові на східному напрямку приземлили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.