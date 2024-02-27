Такие "птички" бомбили Авдеевку: Игнат – о сбитом Су-34

Юрий Игнат отказался рассказать, где именно на восточном направлении был сбит самолет, чтобы не раскрывать, где у ВСУ есть какие-то средства поражения.

Украинские военные "приземлили" Су-34. Он стал восьмым российским самолетом, который воздушные силы сбили за последние дни.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что не всегда можно увидеть пылающую на лету машину, потому что сбивают самолеты на больших расстояниях.

"Оккупанты будут, конечно, говорить, что это выдумки", — отметил он.

В то же время пресс-секретарь Воздушных сил напомнил, что это восемь самолет за последнюю неделю. По его словам, российские самолеты активизировались еще раньше на Авдеевском направлении, куда направили огромное количество авиабомб. Он напомнил, что самолеты Су-34 являются основными носителями этих бомб.

"Прикрывают их Су-35, осуществляют истребительно-авиационное прикрытие. Таким образом, попадают иногда в зону поражения наших систем ПВО, которых, к сожалению, не так много, но если грамотно спланированы действия, если спецоперация удается, то мы видим такие результаты", – сказал он.

Игнат отказался уточнить, где именно на восточном направлении был сбит самолет, чтобы не раскрывать, где у ВСУ есть какие-то средства поражения.

Напомним, 27 февраля украинские военные на восточном направлении приземлили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.