Динамо – Чорноморець: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 19-го туру чемпіонату України з футболу.

У суботу, 2 березня, київське "Динамо" та одеський "Чорноморець" зустрінуться в матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Початок гри – о 15:30.

Наразі "Динамо" (31 бал) посідає п'яте місце в УПЛ і на 6 очок відстає від лідера чемпіонату "Кривбаса", однак столичний клуб має три поєдинки в запасі. "Чорноморець" (23 пункти) перебуває на десятій позиції.

У першому матчі весняної частини чемпіонату України команда Олександра Шовковського перемогла "Металіст 1925" з рахунком 4:2. "Моряки" поновили сезон нічийним поєдинком проти "Оболоні" (1:1).

Зазначимо, що матч "Динамо" – "Чорноморець" відбудеться з глядачами на трибунах. Нещодавно столичний клуб отримав відповідний дозвіл від міської військової адміністрації. Усі квитки (1800) на цей поєдинок було продано менш ніж за добу.

Цікаво, що в першому колі поточного розіграшу національного чемпіонату "Динамо" в Одесі програло "Чорноморцю" з рахунком 2:3.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Чорноморець" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

"Полісся" сенсаційно зазнало поразки від ЛНЗ у стартовому матчі 19-го туру УПЛ (відео)

"Мілан" вирвав перемогу над "Лаціо" у Серії А – римляни примудрилися заробити три вилучення (відео)

"Баварія" вкотре втратила очки у Бундеслізі та наблизила історичне чемпіонство "Баєра" (відео)