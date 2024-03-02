Динамо – Черноморец: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В субботу, 2 марта, киевское "Динамо" и одесский "Черноморец" встретятся в матче 19 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало игры – в 15:30.

Сейчас "Динамо" (31 балл) занимает пятое место в УПЛ и на 6 очков отстает от лидера чемпионата "Кривбасса", однако у столичного клуба есть три поединка в запасе. "Черноморец" (23 пункта) находится на десятой позиции.

В первом матче весенней части чемпионата Украины команда Александра Шовковского победила "Металлист 1925" со счетом 4:2. "Моряки" возобновили сезон ничейным поединком против "Оболони" (1:1).

Отметим, что матч "Динамо" – "Черноморец" состоится со зрителями на трибунах. Недавно столичный клуб получил соответствующее разрешение городской военной администрации. Все билеты (1800) на этот поединок были проданы менее чем за сутки.

Интересно, что в первом круге текущего розыгрыша национального чемпионата "Динамо" в Одессе проиграло "Черноморцу" со счетом 2:3.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Черноморец" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканале 2+2, в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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