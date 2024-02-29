Літакопад Су-34: що це за літаки і скільки їх залишилось у Росії

Збройні сили України збили 13 російських військових літаків за два тижні. Зокрема, найчастіше – літаки Су-34.

Що відомо про цей тип винищувачів і скільки їх залишилося в РФ, розбирався ТСН.ua.

Що відомо про Су-34

Су-34 - один із найсучасніших російських винищувачів.

Розробка літака почалася 1986 року, а перший політ – 1990-го. Су-34 створений на базі і для заміни застарілої версії військового літака Су-27.

Літак має практично необмежену дальність польоту при використанні дозаправлення у повітрі. Без нього і без застосування додаткових підвісних паливних баків він пролітає понад чотири тисячі кілометрів.

Льотні характеристики

Максимальна швидкість на великій висоті: 1900 км/год

Максимальна швидкість біля землі: 1400 км/год

Дальність польоту: 4000 км

Бойовий радіус: 1100 км

Практична стеля: 17000 м

Су-34 може взяти на борт до 12 тонн бойового навантаження, у той час, як штурмовик Су-25 — лише до 4 тонн.

Загалом за увесь час у РФ було виготовлено, за попередніми оцінками, 143 літаки. Перша сотня була випущена до 2016 року.

Вперше Су-34 у кількості двох одиниць застосовувався росіянами під час війни проти Грузії у серпні 2008 року.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що один такий літак може коштувати до $50 млн.

Застосування у війні проти України

Окупанти активно використовують Су-34, у тому числі для запуску ракет Х-29 та Х-59. Також Росія активно використовує бомбардувальники Су-34 для скидання керованих авіаційних бомб (КАБів), якими стирають з лиця землі прифронтові міста.

Протягом повномасштабної війни було знищено принаймні 38 бомбардувальників Су-34.

Скільки Су-34 залишилося у Росії

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнатзаявив, що Росія може виготовити лише до трьох одиниць цих літаків за рік. В умовах санкцій виробництво значно ускладнилося.

"Виробництво займає великий час, особливо в умовах санкцій. Їм потрібні імпортні компоненти, але на жаль, вони продовжують виробництво. Минулого року в РФ виготовили партію з двох-трьох Су-34", – сказав Ігнат.

Експерт з авіації Валерій Романенко в ефірі "Еспресо" розповів, що, попри втрати, в Росії залишається досить потужний потенціал військової авіації.

Зокрема, росіяни досі мають приблизно 120 Су-34.

"Сьогодні росіяни мають 120 Су-34, які ми найактивніше збивали останнім часом... Коли РФ почала вторгнення, то вони мали 140 таких літаків. Втім, за два роки війни їм вдалось побудувати ще 16 Су-34.

Деякі втрати їм не вдається компенсувати. Мова йде про штурмовики Су-25, оскільки ці літаки не підлягають відновленню і не виробляються ще з радянських часів. Росіяни змогли збільшити кількість винищувачів Су-35 у порівнянні з початком війни. Отже, якщо підсумовувати, то варто зауважити, що нашим Повітряним силам ще працювати й працювати", – сказав експерт.

Він додав, що "потенціал РФ у авіаційному компоненті залишається досить потужним".

Від початку доби, 29 лютого, ЗСУ збили три російські Су-34.

Від 17 до 29 лютого знищили:

29 лютого – три Су-34,

27 лютого – два Су-34,

23 лютого – ДРЛВ А-50,

21 лютого – Су-34,

19 лютого – Су-34 та Су-35С,

18 лютого – Су-34,

17 лютого – два Су-34 та один Су-35.

Нагадаємо, станом на 29 лютого, генштаб ЗСУ повідомляє про втрату Росією 345 військових літаків різних типів.

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