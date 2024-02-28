Скільки військових літаків залишилось у РФ – відповідь екперта

На думку Валерія Романенка, Росія зберігає перевагу в небі, а в української ППО ще дуже багато роботи.

За словами експерта з авіації Валерія Романенка, в Росії досі є досить потужний потенціал військової авіації, який вона зберігає попри втрати на фронті в Україні. Також відомо, що росіяни відновлюють старі винищувачі і штурмовики.

Про це експерт розповів в коментарі для Еспресо.tv.

"Сьогодні кількість російських військових літаків, попри втрати, не зменшується. Саме тому нам потрібні нові західні ЗРК, які допоможуть нам нівелювати перевагу РФ в авіації. Я сподіваюсь, що нам вдасться підсилити нашу систему ППО ще кількома ЗРК Patriot", – розповів Валерій Романенко.

За даними експерта, на даний момент у складі повітряних сил РФ є 120 літаків Су-34, які найчастіше збивають українські сили ППО останнім часом. З десяти збитих літаків сім – це Су-34.

“Коли Росія почала вторгнення, вони мали 140 таких літаків. За два роки вони побудували ще 16 Су-34. Але деякі втрати їм все ж не вдається компенсувати”, – розповів Романенко.

Непоправні втрати – це штурмовики Су-25, які зняли з виробництва ще за радянських часів.

Але за два роки війни Росія змогла збільшити кількість винищувачів Су-35. За цей період українські Сили оборони знищили десять таких літаків, проте росіяни відновили ще 15.

Тому, на думку Валерія Романенка, українським Повітряним силам “ще працювати й працювати”.

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