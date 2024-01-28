Скільки далекобійних ракет залишилось у Росії – Ігнат відповів

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що за останніми даними, Росія, як і у минулий період, має близько 900 високоточних далекобійних ракет.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"На тому ж рівні залишалась позначка. Тому що ворог протягом трьох комбінованих атак застосував велику кількість ракет. Нагадаю, що 29 грудня – 158 засобів повітряного нападу – і дрони і ракети. Близько 100 застосував 2 січня", - відзначив Ігнат.

Ігнат додав, що Росія застосовує приблизно ту саму кількість ракет під час обстрілів, яку здатну виготовити за місяць, щоб не залишитись ні з чим.

"Та й з "Калібрами" питання. Застосовується доволі мало. Не можна сказати з чим це пов'язано, але "Калібрів" було за оті атаки, що казав, лише три застосовано 2 січня", - резюмував речник ПС.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення у небі над Україною було знищено 1709 російських ракет різних типів.

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