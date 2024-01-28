"Розрахували напрямок і поставили камери": військовий розповів, як РФ підготувалась до контрнаступу ЗСУ

Окупаційна армія Росії була підготовлена до контрнаступу Збройних сил України 2023 року. Натомість Україна не врахувала декілька важливих факторів.

Про це в інтерв'ю УП розповів колишній командир 4-ї роти 47-ої механізованої бригади Микола Мельник.

Він зазначив, що росіяни готувалися, укріплюючи свою оборону на окупованих українських територіях. Ворог провів аналіз та передбачив дії українських військових.

"Росіяни дуже правильно розрахували напрямок удару, дуже грамотно побудували оборонні споруди. Ба більше, вже коли була у травні попередня артпідготовка перед наступом, вони продовжували під вогнем елементарно робити бетонні капоніри (фортифікаційна споруда, що забезпечує ведення флангового або поздовжнього вогню ред.). Ми не прорахували того, що росіяни підготувались до всього. Вони навіть камери поставили по напрямку наступу і елементарно бачили рух окремих підрозділів", - розповів офіцер ЗСУ..

За словами Мельника, первинним завданням його підрозділу було обійти Роботине і Новопрокопівку Запорізької області зі східного флангу, прорвавшись в глибину оборонних порядків противника на 12–14 кілометрів. Втім, не було враховано кілька факторів.

"Від початку американці, а, можливо, і наші, не враховували фактор авіації. Тобто під час усіх навчань авіації не було. Друга історія – це те, що ще на навчаннях у Німеччині стало зрозуміло: якщо не розділити піхоту і бронегрупи, це призведе до великих втрат. І, я вам скажу, що коли треба було добивати штурмом Роботине, все одно ми до цієї тактики прийшли", - зазначив він.

Підрозділ Миколи Мельника був готовий до бойових дій емоційно. Командир не приховував складності завдання, тому заздалегідь призначив відповідальних за командування ротою, якщо він під час бою випаде.

"Вважаю, що моя рота виконала поставлені перед нею завдання не до кінця. Але до кінця їх неможливо було виконати, бо якби ми продовжували наступ того дня, ми б ще більше відірвалися від флангів, і нам би була хана", - пояснив офіцер ЗСУ.

Микола Мельник також порівняв рівень військових навчань за кордоном та на полігоні у Рівненській області.

"Це – земля і небо! Американці реально вчать, а в нас, мені здається, задавдання просто задовбати солдата, аби він скоріше захотів піти воювати, щоб просто ще раз не пережити Рівненський полігон", - резюмував військовий ЗСУ.

Нагадаємо, військова Аліна Михайлова відверто висловилась про контрнаступ та заяви про Крим: "Ви тримаєте народ України за ідіотів?"

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