Обстріл Полтавщини "Іскандерами": що відомо про наслідки

На щастя, минулося без постраждалих.

Напередодні ворог завдав удару двома ракетами "Іскандер-М" по Кременчуцькому району. Спалахнула масштабна пожежа, яку вдалося ліквідувати.

Про це пише очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Як відзначається, понад півтори сотні рятувальників гасили вогонь на площі понад 1000 м². Було залучено майже 50 одиниць техніки. У ліквідації пожежі брали участь і спеціалісти з сусідніх областей.

"Щиро дякуємо їм за допомогу. Ворог обов'язково буде покараний! Дякуємо нашим Силам оборони та рятувальникам за віддану роботу! Слава Україні!", – підсумував Пронін.

Нагадаємо, ввечері в суботу, 27 січня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту на території Кременчуцького району Полтавщини.

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