На Полтавщині чоловіка вітром здуло під потяг: чим усе закінчилось

Хлопець потрапив під потяг через сильний вітер на Полтавщині. На щастя, все минулося.

Про це повідомив речник обласної поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

"На залізничній станції Божкове 25-річний житель Карлівки перебував дуже близько до колій під час руху швидкісного потягу Hyundai. Унаслідок – чоловіка збило повітряним потоком. На щастя, все обійшлося. Карлівця оглянули медики. Госпіталізація не знадобилась", - повідомив Сулаєв.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що до України йде новий циклон, який знову принесе опади. Він буде заходити через західні області, Чернівецьку, Вінницьку. Тому 28 листопада у західних областях і на Закарпатті очікуємо опади. Переважно це буде мокрий сніг, подекуди з дощем.

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