На Полтавщині чоловіка вітром здуло під потяг: чим усе закінчилось

У Полтавській області 25-річного місцевого потік повітря затягнув під потяг.
Хлопець потрапив під потяг через сильний вітер на Полтавщині. На щастя, все минулося.
Про це повідомив речник обласної поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.
"На залізничній станції Божкове 25-річний житель Карлівки перебував дуже близько до колій під час руху швидкісного потягу Hyundai. Унаслідок – чоловіка збило повітряним потоком. На щастя, все обійшлося. Карлівця оглянули медики. Госпіталізація не знадобилась", - повідомив Сулаєв.
Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що до України йде новий циклон, який знову принесе опади. Він буде заходити через західні області, Чернівецьку, Вінницьку. Тому 28 листопада у західних областях і на Закарпатті очікуємо опади. Переважно це буде мокрий сніг, подекуди з дощем.
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