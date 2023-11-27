Снігова негода в Україні: насувається новий циклон

Другий циклон охопить більшу територію країни, але опади будуть різноманітної фази.

З України вже відходить той циклон, який накрив її снігом. Однак 29 листопада очікується новий циклон, який не буде таким руйнівним, як теперішній.

Про це представниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла на брифиінгу та в коментарі кореспонденту ТСН.

Птуха повідомила, що нинішній циклон відходить з України у північно-східному напрямку через Сумську та Чернігівську області.

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"Його центр вже практично вийшов за межі нашої країни. Зараз трохи є залишкових явищ по Чернігівщині і Сумщині у вигляді невеликого снігу. Сьогодні вдень вже, у принципі, більш спокійна ситуація", – зауважила синоптикиня.

Снігопад в Україні 29 листопада

За її словами, 28 листопада в Україні буде перерва між атмосферними фронтами. Опади у вигляді мокрого снігу з дощем можливі у західних областях, зокрема на Закарпатті.

"А от вже у середу, у ніч на середу, ми чекаємо на вихід нового циклону. Але він вже буде мати трохи іншу траєкторію. Цей циклон буде більше з південного заходу, тобто, буде заходити через західні області й південно-західні, через Вінниччину. Тому в середу очікуємо опади практично по всій території України", – попередила Птуха.

Вона додала, що цей другий циклон охопить більшу територію країни, але опади будуть різноманітної фази. Наприклад, у західних областях очікується здебільшого переважно сніг із температурою повітря від 0 до -6 градусів.

"А ось вже, наприклад, по північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях – це буде мокрий сніг. Решта території – це залишається у нас південь, південний схід – переважно буде дощ", – повідомила представниця Укргідрометцентру.

Щодо погоди в Києві, то там теж 29 листопада очікується змішана фаза опадів. Вони можуть розпочатися з дощу та перейти у мокрий сніг.

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Другий циклон буде із трохи меншою швидкістю вітру – в межах 15-22 м/с.

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"Наступний (циклон – ред.) не буде настільки руйнівний, як цей. Просто у плані опадів він буде більш всеохоплюючим для території України", – зазначила Птуха.

Вона додала, що найактивніша фаза другого циклону припаде на ніч проти 29 листопада. Після цього циклон залишатиме територію України приблизно у напрямку Сумщини.

Нагадаємо, через потужні хуртовини в Україні без електроенергії залишилися 1638 населених пунктів у 17 областях. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

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