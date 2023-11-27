Врятували життя: сини віддали своєму хворому батьку нирку та печінку

У США рідні брати пожертвували своєму батьку органи.

Про це пише People.

Коли Джону Монтгомері знадобилася пересадка нирки та печінки, його сини запропонували стати його донорами. 55-річний чоловік стояв у списку очікування на трансплантацію, коли двоє його синів дізналися, що можуть стати живими донорами. Разом вони врятували життя свого тата.

Сім'я дізналася, що печінка та нирка Монтгомері відмовили два роки тому, коли він, навіть не намагаючись, схуд на 35 кг. Чоловіка внесли до списку померлих донорів для трансплантації, оскільки стан його здоров'я продовжувавпогіршуватися.

Поки він перебував у лікарні, його родина дізналася про можливість трансплантації від живого донора. Його син Джонатан одразу ж зголосився пожертвувати частину своєї печінки, а інший син Крістофер зголосився віддати батькові нирку.

Обидва брати підкреслюють, що їхній батько ні про що не просив — стати донором було їхнім бажанням.

"Не було жодних сумнівів", - сказав Крістофер, 24-річний студент-стоматолог Піттсбурзького університету. "Я хочу, щоб він був поруч якнайдовше… Я хочу, щоб він знав моїх дітей. Я не можу уявити життя без нього".

"Мій батько - один з моїх найкращих друзів", - додав 25-річний Джонатан, який отримує докторський ступінь з біохімії в штаті Огайо. "Я зроблю все можливе, щоб переконатися, що з ним усе гаразд, тому що я знаю, що він зробив би те саме для нас".

1 серпня в Медичному центрі Університету Піттсбурга було проведено подвійну трансплантацію. Після операції у Монтгомері навіть не було слів, щоб подякувати синам. "Все, що я міг зробити, це просто обійняти їх", - сказав він. "Двоє моїх хлопчиків, вони багатьом пожертвували, щоб зробити це для мене".

Його сини сподіваються, що їхній приклад надихне інших стати живими донорами.

"Ти витратив декілька тижнів свого життя, щоб змінити чиєсь життя? Щоразу воно того варте", — каже Джонатан. "До того, як ми дізналися, що можемо зробити пожертву, все було дуже похмуро. Нам було страшно, ми не знали, що станеться. Після операції, коли я дивлюся на свого батька та бачу усмішку на його обличчі, вона така щира. Він зараз такий щасливий. Він повернувся".

Нагадаємо, бабуся прокинулася в жаху після операції з новими грудьми та сідницями, про які не просила. Вона хотіла лише прибрати обвислу шкіру.

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