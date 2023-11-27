Спасли жизнь: сыновья отдали своему больному отцу почку и печень

В США родные братья пожертвовали своему отцу органы.

Об этом пишет People.

Когда Джону Монтгомери понадобилась пересадка почки и печени, его сыновья предложили стать донорами. 55-летний мужчина стоял в списке ожидания трансплантации, когда двое его сыновей узнали, что могут стать живыми донорами. Вместе они спасли жизнь своего отца.

Семья узнала, что печень и почка Монтгомери отказали два года назад, когда он, даже не пытаясь, похудел на 35 кг. Мужчину внесли в список умерших доноров для трансплантации, поскольку состояние его здоровья продолжало ухудшаться.

Пока он находился в больнице, его семья узнала о возможности трансплантации от живого донора. Его сын Джонатан сразу же согласился пожертвовать часть своей печени, а другой сын Кристофер согласился отдать отцу почку.

Оба брата подчеркивают, что их отец ни о чем не просил, стать донором было их желанием.

"Не было никаких сомнений", – сказал Кристофер, 24-летний студент-стоматолог Питтсбургского университета. "Я хочу, чтобы он был рядом подольше… Я хочу, чтобы он знал моих детей. Я не могу представить жизнь без него".

"Мой отец — один из моих лучших друзей", — добавил 25-летний Джонатан, получающий докторскую степень по биохимии в штате Огайо. "Я сделаю все возможное, чтобы убедиться, что с ним все хорошо, потому что я знаю, что он сделал бы то же самое для нас".

1 августа в Медицинском центре Университета Питтсбурга была проведена двойная трансплантация. После операции в Монтгомере даже не было слов, чтобы поблагодарить сыновей. "Все, что я мог сделать, это просто обнять их", – сказал он. "Двое моих мальчиков, они многим пожертвовали, чтобы сделать это для меня".

Его сыновья надеются, что их пример вдохновит других стать живыми донорами.

"Ты потратил несколько недель своей жизни, чтобы изменить чью-то жизнь? Каждый раз оно того стоит", — говорит Джонатан. "До того, как мы узнали, что можем сделать пожертвование, все было очень пасмурно. Нам было страшно, мы не знали, что произойдет. После операции, когда я смотрю на своего отца и вижу улыбку на его лице, она такая искренняя. Он сейчас так счастлив. Он вернулся".

Напомним, бабушка проснулась в ужасе после операции с новой грудью и ягодицами, о которых не просила. Она хотела только убрать обвисшую кожу.

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