Страны ЕС снова начали покупать российский газ

В ЕС до сих пор не могут согласовать санкции по введению санкций против российского газа.

В Чехию, страну-члена ЕС, начал снова поступать российский газ.

Об этом сообщил сам министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикел, пишет Novinky.

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На странице в X чешский министр написал, что в октябре некоторые трейдеры начали импорт российского газа в Чехию. Из общего объема поставок с января по конец октября текущего года российский газ составил 79,6 млн кубометров, или 1,2 процента.

Как отметили местные издания, и информация о конкретных импортерах является коммерческой тайной.

О том, что российский газ начал поступать в Чехию, также свидетельствуют данные по перегрузочной станции в Ланжхоте в Южно-Моравском регионе.

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда, ссылаясь на информацию агентства Bloomberg, отметил, что сейчас до 40% импортируемого в Чехию газа поступает из России.

Как он пояснил, что, несмотря на то, что некоторые страны до сих пор не могут обойтись без российского газа, его импорт в ЕС не подпадает под санкции.

Заметим, что ЕС запретил импорт из России сырой нефти, доставленной морским путем, и продуктов нефтепереработки. Однако до сих пор не может ввести санкции против сжиженного газа. Интересно, что ЕС остается одним из крупнейших клиентов России по закупке ископаемого топлива.

Напомним, в ЕС предложили жестокий механизм санкций против РФ, но некоторые страны-члены оказались против ЕС.

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