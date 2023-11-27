Страны ЕС снова начали покупать российский газ

В ЕС до сих пор не могут согласовать санкции по введению санкций против российского газа.
В Чехию, страну-члена ЕС, начал снова поступать российский газ.
Об этом сообщил сам министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикел, пишет Novinky.
На странице в X чешский министр написал, что в октябре некоторые трейдеры начали импорт российского газа в Чехию. Из общего объема поставок с января по конец октября текущего года российский газ составил 79,6 млн кубометров, или 1,2 процента.
Как отметили местные издания, и информация о конкретных импортерах является коммерческой тайной.
О том, что российский газ начал поступать в Чехию, также свидетельствуют данные по перегрузочной станции в Ланжхоте в Южно-Моравском регионе.
Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда, ссылаясь на информацию агентства Bloomberg, отметил, что сейчас до 40% импортируемого в Чехию газа поступает из России.
Как он пояснил, что, несмотря на то, что некоторые страны до сих пор не могут обойтись без российского газа, его импорт в ЕС не подпадает под санкции.
Заметим, что ЕС запретил импорт из России сырой нефти, доставленной морским путем, и продуктов нефтепереработки. Однако до сих пор не может ввести санкции против сжиженного газа. Интересно, что ЕС остается одним из крупнейших клиентов России по закупке ископаемого топлива.
Напомним, в ЕС предложили жестокий механизм санкций против РФ, но некоторые страны-члены оказались против ЕС.
Читайте также:
- Путинизация венгерской политики: фанат Кремля Орбан собрался блокировать военную помощь и вступление Украины в ЕС
- "Гарантии безопасности" для Украины от ЕС — что предлагают партнеры и повлияет ли это на ход войны
- Украина получила от ЕС очередной транш помощи на 1,5 млрд евро – на что пойдут деньги