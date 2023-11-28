До України йде новий циклон: коли та як зміниться погода

В Україні зміниться погода, варто чекати на новий циклон.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в етері телемарафону.

"Поки що циклон відійшов. Вже вчора в денні години він покидав територію України через північно-східні області. Сьогодні бачимо перепочинок, на території України більш спокійна погода без опадів. Але в другій половині дня з південного заходу буде заходити до України новий циклон. Він буде заходити через західні області, Чернівецьку, Вінницьку. Тому сьогодні у західних областях і на Закарпатті очікуємо опади. Переважно це будуть опади у вигляді мокрого снігу, подекуди з дощем", - сказала вона.

Далі циклон, за даними синоптикині, просуватиметься на північний схід, буде пролягати через Житомирську і Київську області. Але опади будуть різної фази, оскільки в циклонах завжди є холодна і тепла повітряна маса.

"Теплий сектор цього циклону виходитиме на наші південні регіони, тому там будуть опади у вигляді дощу завтра впродовж дня, а північні області, а також Харківська, Полтавська, Вінницька, Черкаська - опади змішаної фази, ближче до півдня дощ, а до півночі - сніг. Також будуть пориви вітра в межах 15-20 метрів за секунду", - додала вона.

Нагадаємо, в Україні триває потужна негода, яка вдарила переважно по південних регіонах. У низці областей оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

На 14 автодорогах перекрито рух транспорту, у 16 областях знеструмлені населені пункти, повідомляє ДСНС.

За останніми даними, жертвами негоди стали 10 осіб.

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