В Украину идет новый циклон: когда и как изменится погода

В Украине изменится погода, стоит ожидать нового циклона.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона.

"Пока циклон отошел. Уже вчера в дневные часы он покидал территорию Украины через северо-восточные области. Сегодня видим передышку, на территории Украины более спокойная погода без осадков. Но во второй половине дня с юго-запада будет заходить в Украину новый циклон. Он будет заходить через западные области, Черновицкую, Винницкую. Поэтому сегодня в западных областях и на Закарпатье ожидаем осадки. Преимущественно это будут осадки в виде мокрого снега, кое-где с дождем", — сказала она.

Далее циклон, по данным синоптика, будет продвигаться на северо-восток, пролегать через Житомирскую и Киевскую области. Но осадки будут разной фазы, поскольку в циклонах всегда есть холодная и теплая воздушная масса.

"Теплый сектор этого циклона будет выходить на наши южные регионы, поэтому там будут осадки в виде дождя завтра в течение дня, а северные области, а также Харьковская, Полтавская, Винницкая, Черкасская — осадки смешанной фазы, ближе к югу дождь, а к северу — снег. Также будут порывы ветра в пределах 15-20 метров в секунду", — добавила она.

Напомним, в Украине продолжается мощная непогода, которая ударила преимущественно по южным регионам. В ряде областей объявили оранжевый уровень опасности.

На 14 автодорогах перекрыто движение транспорта, в 16 областях обесточены населенные пункты, сообщает ГСЧС.

По последним данным, жертвами непогоды стали 10 человек.

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